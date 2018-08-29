Врио губернатора Самарской области поддержал предложения Путина по пенсионной системе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, комментируя телеобращение президента Владимира Путина по поводу изменений в пенсионной системе, заявил, что глава государства знает, насколько в обществе были болезненно восприняты решения по повышению пенсионного возраста.

«Эта болезненность восприятия известна и мне. Я регулярно встречаюсь с людьми, и этот вопрос звучал, он все время обсуждался. И хочу сказать, что есть целый ряд идей, предложений, которые обсуждали мы вместе с депутатами, вместе с членами фракции «Единая Россия», как в Самаре, так и в Москве. Они находят сегодня поддержку в лице тех законодательных инициатив, которые были сегодня озвучены президентом страны», – сказал Азаров, слова которого приводит Рен ТВ.

Он также назвал справедливым и важным корректировку пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, и отметил инициативы в отношении многодетных матерей.

«Отдельно хочу отметить ту инициативу, которая была озвучена, связанную с выходом на пенсию многодетных матерей – трех и более детей, фактически будет возраст сокращаться, а если женщина имеет пять детей и более, то возраст останется прежним», – отметил врио губернатора Самарской области.

Азаров также выделил решение об увеличении пенсии для тружеников села.

«В рамках рабочей группы мы рассмотрим все возможные дополнительные меры поддержки не только для пенсионеров, но и для людей предпенсионного возраста, в возрасте 55 и 60 лет, соответственно для женщин и мужчин. Это будет сделано непременно. Я поддерживаю ту идею, которую высказал президент в своем выступлении, касающуюся региональных мер поддержки. В Самарской области будет именно так», – заключил Азаров.

В среду Путин в телеобращении к россиянам предложил шесть способов смягчения пенсионных изменений. Среди прочего, он предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60, а не 63 лет.