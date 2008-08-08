Названы три причины популярности Путина на Западе

Австрийское издание Der Standard опубликовало статью о том, почему российский президент Владимир Путин пользуется большой популярностью среди представителей разных политических взглядов в западных странах.

В частности, автор статьи отмечает, что российский лидер пользуется популярностью в Австрийской партии свободы, «Альтернативе для Германии» и «Национальном фронте». Кроме того, до обвинений Москвы во «вмешательстве» в американские выборы у Путина был высокий рейтинг среди американских республиканцев.

Der Standard выделяет три основных причины такой популярности Путина на Западе.

В первую очередь, отмечает издание, российский лидер выступает сторонником традиционных ценностей, в частности представлений о мужественности и семье. Он также настаивает на соблюдении порядка в мире, который «погружается во все больший хаос».

Во-вторых, Путин выступает как противник гегемонии Запада в общественной, военной и экономической сферах и не поддерживает пропаганду гомосексуализма, феминизм, НАТО, гегемонию доллара. Таким образом российский президент противопоставляет себя всеобщему мнению о том, что либерализм должен определять мировой порядок, передает РИА «Новости».

И наконец, в-третьих, уверены австрийские журналисты, сторонников Путина восхищают личные качества российского президента. Издание подчеркивает, что Путин очень симпатичный человек, ему свойственна самоирония, остроумие и скромность.

В прошлом году президент России Владимир Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей в мире по версии редакции журнала Time.