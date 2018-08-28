В новгородских лесах обнаружили останки сотен солдат и офицеров вермахта

Российская ассоциация «Военные мемориалы» сообщила о том, что в лесах Новгородской области обнаружили останки примерно 400 солдат и офицеров вермахта.

На деревенском кладбище в 1944 году похоронили сотни убитых и погибших от ран солдат из разных стран, включая латышских легионеров, сообщает «Интерфакс».

Останки собираются перезахоронить на немецком кладбище, которое находится в Великом Новгороде.

В этом же месяце в Новгородской области было обнаружено массовое захоронение советских военнопленных солдат, которых расстреляли во время Великой Отечественной войны.