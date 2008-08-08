Медведев появился на публике впервые за две недели

Глава российского правительства Дмитрий Медведев впервые за две недели был замечен на официальном мероприятии.

«Нашелся! РИА публикует фото встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Пишут, что сегодня», – написал корреспондент Александр Коц в своем Twitter.

Нашелся! РИА публикует фото встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Пишут, что сегодня) pic.twitter.com/BEMayoZPRZ — Александр Коц (@sashakots) 28 августа 2018 г.

В пресс-службе Кабмина ранее сообщали, что Медведев отсутствует на запланированных мероприятиях из-за спортивной травмы.

До этого СМИ писали, что Медведев не появлялся на официальных мероприятиях с 14 августа.