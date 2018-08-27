Представители СК приехали в ЦАР для расследования гибели российских журналистов

Посольство России в Центральноафриканской Республике сообщило, что сотрудники Следственного комитета прибыли в столицу ЦАР Банги, чтобы расследовать убийство возле города Сибю трех российских журналистов.

«Сотрудники Следственного комитета прилетели сегодня в Банги. Они ознакомятся с материалами, которые удалось собрать следователям ЦАР. Кроме того, российские следователи встретятся с генпрокурором ЦАР при апелляционном суде города Банги», – приводит ТАСС слова дипломата.

В посольстве считают, что с помощью российских следователей удастся выяснить что-то новое. Среди целей – поиск лиц, контактировавших с журналистами во время их поездки. Дипломат сообщил, что официальной версией смерти трех россиян по-прежнему остается «убийство с целью ограбления».

В начале августа Следственным комитетом прорабатывался вопрос об отправке в ЦАР опытных следователей.

Напомним, в Центральноафриканской Республике при подозрительных обстоятельствах были убиты три российских журналиста, которые снимали фильм про ЧВК «Вагнера». По факту убийства возбудили уголовное дело. Водителя погибших журналистов поместили в тюрьму.