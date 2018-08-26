Опубликовано видео крупного пожара в жилом доме в Королеве

В Сети появилось видео крупного пожара в подмосковном Королеве, где горит жилой семиэтажный дом; возгорание пытаются потушить с помощью вертолета.

Видео опубликовано Telegram-каналом Mash.

Ранее сообщалось, что в Королеве загорелась жилая многоэтаэжка, более 200 человек эвакуировано. Пожару присвоен второй повышенный уровень сложности.