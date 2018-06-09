Трамп пообещал за минуту раскусить намерения Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему понадобится только минута для определения серьезности намерений лидера КНДР Ким Чен Ына; если он этого не почувствует, то не будет «тратить свое время».

«Сколько времени мне понадобится, чтобы понять? Я пойму в первую же минуту… Я думаю, что я очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Он добавил, что в случае, если он не увидит серьезности намерений лидера КНДР, то не будет тратить на переговоры время.

Во вторник в Белом доме официально сообщали, что встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла».

Они обсудят возможную сделку по денуклеаризации Корейского полуострова.