Транспортный беспилотник на базе Ил-112 начали разрабатывать в России

Авиационный комплекс им. Ильюшина и группа «Кронштадт» создадут совместную рабочую группу по разработке транспортных беспилотников.

Прежде всего, рассматривается вариант создания беспилотного летательного аппарата на базе самолета Ил-112, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

«В наших интересах создать транспортный беспилотник, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью. А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы, – пояснил гендиректор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

В начале июня стало известно, что НПО «Авиационные системы» создало новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, сообщают источники.

В конце мая в России запатентовали независимый от GPS и ГЛОНАСС беспилотник «Фотон-601».