В России запатентовали независимый от GPS и ГЛОНАСС беспилотник «Фотон-601»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдала Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика Королева патент на беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Фотон 601», сообщает вуз.

«Одно из главных преимуществ «Фотона» – независимость от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС. Полную автономность БПЛА обеспечивает встроенный альтернативный навигационный блок, разработанный в Самарском университете. Он основан на принципах оптической навигации», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что благодаря заранее выставленным на протяжении маршрута опорным точкам беспилотник способен ориентироваться на местности с помощью «технического зрения» и корректировать курс без использования спутниковых навигационных сигналов. Автономная навигация позволит увеличить радиус действия аппарата до 400 километров и повысит его надежность. Продолжительность полета БПЛА достигает 24 часов.

В настоящее время в России нет аналогов таким аппаратам, заявляют в университете. На протяжении всего полета контроль за блоками и узлами БПЛА осуществляется с наземной станции управления. При потере радиосвязи аппарат автоматически возвращается на место взлета и совершает посадку. Если на обратном пути связь возобновляется, то «Фотон-601» снова возвращается на исходный маршрут для завершения полетного задания. При этом за БПЛА можно следить как в видимом спектре, так и в инфракрасном диапазоне.

У аппарата два источника – система солнечных панелей и двигатель внутреннего сгорания. В настоящий момент молодые ученые Самарского университета работают над тем, чтобы обеспечивать полет БПЛА исключительно на основе солнечной энергии, что позволит аппарату перейти на более высокий уровень автономности – до 32 часов.

«Фотон 601» предназначен для научных экспериментов и оснащен двумя видами камер на гиростабилизированном подвесе, также на нем можно установить иную полезную нагрузку массой до 8,5 килограммов.

Также аппарат уже решает гражданские задачи: мониторинг проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний, выявление несанкционированных свалок, обследование гидросооружений, помощь в сфере картографии и геодезии, контроль за добычей природных ресурсов.

В ходе которых девять испытательных полетов на БПЛА протестированы режим автоматического полета, возможность изменения маршрута, а также передача информации и ее качество. Возможности «Фотона-601», как заявляют разработчики, заинтересовали экологические структуры, силовые ведомства и нефтяные компании.

Напомним, в апреле холдинг «Вертолеты России» начал стендовые испытания беспилотного вертолета VRT300 массой 300 кг.