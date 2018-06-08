Объевшийся полярный медведь застрял в окне отеля

В Норвегии сняли видео с объевшимся белым мишкой, который не смог вылезти из окна отеля, где разрушил кладовую с провизией, и застрял.

Сюжет норвежского телеканала NRK про медведя снабдил английскими субтитрами и выложил на своем канале ActionMaster Tv.

В сюжете сообщается, что в отель на Шпицбергене проник белый медведь. Несмотря на то, что в здании находились пять служащих и девять постояльцев, людям ничего не угрожало, утверждает телеканал.

Медведь пытался сбежать после того, как разрушил кладовую с едой и напитками. Дикому зверю в итоге удалось сбежать в тот момент, когда появился вертолет губернатора Шпицбергена.