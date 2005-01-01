Цели участия Трампа в саммите G7 напугали Британию

Нынешний саммит «Большой семерки» станет противостоянием между президентом США Дональдом Трампом и лидерами остальных стран – участниц G7, конклав этого года называют «G6 плюс один» или «G7 минус один», пишет британская The Guardian.

Дональд Трамп не скрывает, что на предстоящей встрече глав ведущих либеральных демократий он «будет искать драки», пишет автор статьи, содержание которой передает ИноТВ.

Guardian подчеркивает, что Трамп, исповедующий принцип «Америка прежде всего», готов разрушить установленные правила и старые альянсы, «чтобы получить одобрение своих сторонников».

По мнению The Guardian, хозяин встречи – канадский премьер Джастин Трюдо – вместе со своими европейскими коллегами Терезой Мэй, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и японским премьер-министром Синдзо Абэ «находятся в тупике». С одной стороны, от них требуется дать отпор Трампу, который ввел таможенные пошлины, вышел из Парижского соглашения по климату, аннулировал иранскую ядерную сделку, наложив санкции на европейские компании, а также признал Иерусалим столицей Израиля, сделав это наперекор союзникам.

С другой стороны, продолжает автор статьи, оппоненты Трампа стараются не допустить обострения ситуации во избежание полномасштабной торговой войны с государством, на долю которого приходится более половины ВВП участниц «Большой семерки» вместе взятых.

«Выбор ответных действий у них небогат, и при этом они стреляют себе в ногу. В результате все проигрывают, кроме Китая и России», – заявил старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Себастьян Маллаби, слова которого приводятся в статье.

Нынешний раскол «намного серьезнее и шире», например, противостояния вокруг вторжения США в Ирак. Трамп «бросает вызов нормам западного единства и основанной на правилах торговле, которые существуют со времен Второй мировой войны», говорится в статье.

«Это переходный этап отказа от 70-летней системы. И мы движемся к новой системе. Просто мы еще не определили, что собой будет представлять эта новая система, кто ее возглавит, и какие в ней будут существовать правила», – полагает эксперт американского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли.

Напомним, с 1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики, развязав торговую войну со своими союзниками. Британия заявила, что ответ Европейского союза должен быть пропорциональным.