Солистка группы «Фристайл» впала в кому на Украине

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо перенесла сложнейшую операцию и впала в кому, сообщил лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

55-летняя Кирсо была найдена без сознания 1 июня 2018 года в своем доме в Полтаве, написал Разин в Instagram.

«Врачи борются за ее жизнь. Нина в коме. 2 июня Нина перенесла сложнейшую операцию. Группа «Ласковый май» молится за ее здоровье», – сообщил Разин.

Разин также через Instagram обратился к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой «сделать все возможное, чтобы спасти жизнь» Кирсо.

«К сожалению, мы не можем к ней приехать из-за политических разногласий. Поэтому просим вас сделать все возможное для ее выздоровления. Нина очень талантливый человек и, если с ней что-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины», – написал он.