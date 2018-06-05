Спасатели заявили об угрозе обрушения горящего в Казани ТЦ

Сотрудники МЧС зафиксировали угрозу обрушения конструкций горящего торгового центра в Казани, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

«От высокой температуры существует угроза обрушения конструкций в блоке «Б» – там, где очаг», – передает ТАСС слова Родыгина.

Он сообщил также, что площадь пожара выросла с 20 до 200 кв. метров.

Информация о пожаре в ТЦ «Порт» поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 8.22. Возгорание было обнаружено на первом этаже. Из здания эвакуировали 20 человек. К тушению привлечены 319 человек и 74 единицы техники, тушение пожара продолжается.



Как сообщили агентству «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее во вторник в региональном МЧС сообщили, что горит торговый центр «Порт» в Казани.