Нефть подорожала после удешевления на опасениях роста добычи сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром идут вверх в рамках коррекции после значительного снижения в понедельник из-за опасений инвесторов по поводу роста добычи сырья в США, а также возможного увеличения добычи ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,2% – до 75,44 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,43% – до 65,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В ходе торгов понедельника нефть дешевела более чем на 1% из-за беспокойства трейдеров по поводу роста добычи сырья в США. На прошлой неделе управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны сообщило, что среднесуточная добыча нефти в США в марте впервые в истории страны достигла 10,474 миллиона баррелей в сутки, увеличившись на 2,1% с февральского уровня.

Кроме того, инвесторы опасаются, что страны ОПЕК+ на заседании в июне могут принять решение о наращивании добычи нефти на фоне возможного снижения поставок из Ирана и Венесуэлы. Эти опасения с конца мая являются главным сдерживающим фактором для роста нефтяных цен.