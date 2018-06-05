Канцлер Австрии призвал ЕС к сокращению расходов

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц назвал необходимым сократить расходы на институты Европейского союза (ЕС), пишет во вторник немецкая газета Die Welt.

«Я полагаю, что если мы хотим добиться экономии в Европе, Брюссель должен показать хороший пример и сократить свои административные расходы», – приводит издание слова канцлера, чья страна с 1 июля станет председателем в ЕС.

В частности, Курц предлагает сократить число еврокомиссаров с 28 до 18, а также отказаться от одного из двух мест проведения заседаний Европарламента, которые проходят в Брюсселе и Страсбурге, передает ТАСС.

«Если мы сократим число еврокомиссаров с 28 до 18 на основе принципа ротации, это приведет не только к экономии расходов, но и сделает Еврокомиссию (ЕК) намного более эффективной и сфокусированной», – считает канцлер. При этом он отметил, что при Эмманюэле Макроне Франция не откажется добровольно от отделения Европарламента в Страсбурге.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составляет 1087 млрд евро, при этом в проекте бюджета на 2021-2027 годы ЕК хочет увеличить эту цифру до 1279 млрд евро.