Авиаперевозчики посоветовали аэропорту Симферополя резко снизить цены

После снижения емкости рейсов до Крыма в связи с завышенными ценами на обслуживание авиакомпании призвали аэропорт Симферополя обратить внимание на удачную политику Сочи.

В Симферополе стоимость тонны авиатоплива выросла до 50 тысяч рублей, что на девять тысяч рублей выше прошлогодней цены. Также с 1 июня на 50% поднялась стоимость обслуживания рейсов.

Туроператоры и авиакомпании обеспокоены ростом цен на топливо и обслуживание. В связи с этим аэропорту Симферополя советуют обратить внимание на маркетинговую политику Адлера, где на обслуживание новых рейсов предоставляется скидка в размере 50-80%, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«По мнению участников рынка, было бы более целесообразно не повышать тарифы на обслуживание воздушных судов в Симферополе, а наоборот предлагать скидки, так как это было сделано в аэропорту Адлера. Там запустили маркетинговое предложение, предоставляющее скидку на 50-80% при обслуживании судов тех авиакомпаний, которые только начинают летать в Адлер в 2018 году», – сообщает источник.

В связи с вынужденным ростом цен на рейсы и открытия Крымского моста сокращаются и объемы авиарейсов в Крым. Напомним, что «Уральские авиалинии» урезали план на 187 тысяч кресел, «Россия» – на 74 тысячи, «Аэрофлот» – на 51 тысячу. Всего емкость авиарейсов в данном направлении сократилась на 551 тысячу кресел или на 22,2%.

При этом в понедельник генеральный директор международного аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин заявил, что доходность крымских авиарейсов выше зарубежных, а потому они более привлекательны для перевозчиков. Плаксин добавил, что полеты в Республику Крым выгодны еще и по причине нулевой ставки НДС.