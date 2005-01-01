Авиакомпании резко сократили летние рейсы в Крым

Авиакомпании резко сократили летние планы по рейсам в Крым из-за открытия Крымского моста и почти двойного роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

В летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест, рассчитала Транспортная клиринговая палата (ТКП) на основе расписаний. Так, прошлым летом на направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году – 2,1 млн. Больше всех емкости сократили «Уральские авиалинии» – на 187 тыс. кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел (27%), «Аэрофлот» – на 51 тыс. (14%), «Россия» – на 74 тыс. (13%), «Глобус» (входит в S7) – на 42 тыс. (13%), пишет «Коммерсант».

Как говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов, «перевозчики начали пересмотр программ, понимая, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт».

Еще один источник сообщил, что по ряду причин перевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион и не спешат увеличивать емкости. Одним из поводов стал рост цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тыс. рублей, с начала этого – уже 50 тыс. рублей. Но за январь-май пассажиропоток аэропорта вырос на 6,6% – до 1,2 млн человек.

В то же время сами авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе в 1,5–2 раза. 1 июня аэропорт объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 рублей, за обеспечение авиабезопасности – 408 рублей (для перевозчиков РФ), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях – 461 рублей, предоставление аэровокзала на рейсе по РФ – 285 рублей на пассажира.

В аэропорту Симферополя пояснили, что рост тарифов связан с инвестсоставляющей – нужен возврат вложений в новую инфраструктуру. Инвестиции в терминал – 32 млрд рублей, 30% из них дали инвесторы, 70% – кредиты банков. Доля Крыма в аэропорту – 49%, 51% – пул инвесторов. Тарифы «сопоставимы с аналогичными сборами, установленными ФАС для построенных и реконструированных аэропортов в РФ», заявили в аэропорту Симферополя. Там добавили, что это практически не отразится на билетах, доля аэропортовых сборов в их себестоимости, как правило, не выше 10%, цена кресла вырастет на «несколько десятков рублей». Федор Борисов говорит, что инвестору нужно вернуть вложения, но это возможно лишь при достаточном числе перевозчиков. Если не найти компромисс, то снижение тарифов станет неизбежным для сохранения пассажиропотока, говорит он.