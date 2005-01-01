В Киргизии в аварии погибла «Миссис мира»

Победительница международного конкурса красоты Miss Universe Beauty 2018 года в номинации Missis World Сания Шакирова погибла в ДТП на побережье высокогорного курортного озера Иссык-Куль в Киргизии.

Трагедия произошла в субботу поздно вечером. Водитель машины не справился с управлением, совершил наезд на препятствие. В результате ДТП 31-летний пассажир был доставлен в Чолпон-Атинскую больницу, 30-летняя пассажирка погибла на месте, передает РИА «Новости».

Выяснилось, что погибшая – Сания Шакирова. Она представляла Киргизию на конкурсе красоты Miss Universe Beauty с 28 марта по 4 апреля 2018 года во вьетнамском городе Нячанг, где она завоевала титул Missis world.