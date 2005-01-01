ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России принял решение отозвать с 27 июня лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Рублев».

Бизнес-модель «Рублева» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию Центробанка резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате капитала.

В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.

«Рублев» – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 176-е место в банковской системе России.