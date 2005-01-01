Первый канал отреагировал на мат Шейнина в эфире

Ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин получит взыскание за то, что употребил матерное слово в прямом эфире, сообщили в пресс-службе «Первого канала».

«С ним будет проведена беседа, наложено взыскание», – отметил представитель пресс-службы, передает ТАСС.

Что именно за взыскание, не уточняется.

На просьбу объяснить использование мата в эфире Шейнин ответил нецензурно, передает «Говорит Москва». «Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это говно интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую... [ерунду] меня не спрашивали», – сказал он.

Напомним, ранее в эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» ведущий Артем Шейнин использовал мат, когда рассказывал о реакции болельщиков на игру сборной России.