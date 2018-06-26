Ведущий выругался матом в эфире «Первого канала»

В эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» ведущий Артем Шейнин выругался матом, рассказывая об отношении болельщиков к игре сборной России.

«Вчера товарищ мой один был в Волгограде по своим делам. Пишет мне: все, идиоты, с этим чемпионатом мира, сразу повылазил весь наш ... [идиотизм]», – сказал он.

Шейнин заметил оплошность, сказал «ой» и продолжил рассказ.

Артем Шейнин – российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения. С августа 2016 года является ведущим ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». В марте 2017 года он подвергся нападению со стороны украинского десантника Валерия Ананьева в Италии.