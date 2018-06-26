Люди зависли вниз головой на аттракционе в Уфе

В Уфе посетители парка отдыха им. Якутова застряли вниз головой на сломавшемся аттракционе «Корсар».

Видео инцидента приводит ГТРК «Башкортостан».

Отмечается, что людям пришлось долго ждать помощи. Кроме того, это не первый инцидент с данным аттракционом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске следователи начали проверку после того, как отдыхающие в парке развлечений застряли вниз головой на одной из каруселей.