Российский военнослужащий погиб в Гюмри

Сержант российской военной базы погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в армянском городе Гюмри во вторник утром, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Рано утром около в 6.00 (5.00 мск) гражданин России Кулаков В. врезался на машине в припаркованный грузовик. В результате ДТП Кулаков погиб на месте», – передает ТАСС сообщение МЧС Армении.

Там сообщили, что погибшему сержанту было 22 года, он служил на российской военной базе в Гюмри.

Причины ДТП выясняют правоохранительные органы Армении.

Напомним, в июле 2017 года на армяно-иранской границе в Сюникской области Армении скончался военнослужащий погрануправления ФСБ России.