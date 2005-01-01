Иран пожаловался на США в Гаагу

Тегеран подал жалобу в международный суд в Гааге в связи с конфискацией американской стороной имущества Центрального банка Ирана, сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Касеми.

Касеми заявил, что заседание суда по этому вопросу состоится 8 или 12 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию IRIB.

Напомним, американский минфин после выхода США из ядерной сделки по Ирану включил в санкционный список главу Центрального банка Ирана и ряд других лиц, якобы поддерживающих иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). Активы фигурантов санкций в юрисдикции США будут заморожены.