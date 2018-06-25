Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник увеличился на 38 копеек – до 63,27 рубля, курс евро вырос на 38 копеек и составил 73,68 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent составил 74,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».