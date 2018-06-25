Нефть подешевела после решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на итогах заседания ОПЕК.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже опустилась на 1,24 цента и составила 74,31 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах NYMEX снизилась на 12 центов – до 68,46 доллар за баррель, передает «Интерфакс».

В субботу страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.