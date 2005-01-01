Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ГА ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика – он сам и глава российского государства Владимир Путин.

«Других не припомню, возможно, они есть», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TRT.

Эрдоган пояснил, что имеет в виду «сопоставление» сроков работы на постах президента и премьера.

«У нас получается общий процесс в течение 15–16 лет», – отметил турецкий лидер, добавив, что у него с Путиным хорошие отношения, как и у возглавляемых ими стран.

Эрдоган заявил, что это проявилось в ситуации вокруг турецкой операции в Сирии и при переговорах по Сирии в Астане.

Турецкий лидер также сообщил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Эрдогана, Макрон спросил, как долго будет продолжаться турецкая оккупация сирийской территории. В ответ Эрдоган заявил: «А вы сколько в Алжире были?». Эрдоган подчеркнул, что Франция в Алжире «устроила резню», а Турция в Сирии «борется с террористами».

Он сообщил, что число голосов, отданных гражданами Турции за рубежом, превысило 2 млн – в воскресенье в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.

Напомним, Эрдоган рассказал, что предложил российскому лидеру наладить совместное производство зенитных ракетных систем С-500.