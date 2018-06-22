Пресс-секретарь Роскомнадзора пожаловался на следователей

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, обвиняемый в растрате, пожаловался на следственную группу, которая предлагает ему самостоятельно добираться на судебное заседание.

«Прошу принять мою жалобу на следственную группу в связи с тем, что следователь требует от меня самостоятельно добираться на следственные действия и в суд», – сказал Ампелонский, передает ТАСС.

Он пояснил, что его маршрут никем не отслеживает, что может быть расценено как нарушение условий домашнего ареста.

Уголовное дело Ампелонского, главы правового управления Бориса Едидина и руководителя аппарата ведомства, советника гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александра Весельчакова связано с нарушением порядка начисления зарплаты сотрудникам ведомства. Все они отправлены под домашний арест.