Нефть подорожала на ожидании решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх на ожиданиях решения ОПЕК+ по увеличению добычи топлива.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,15%, составив 73,89 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,25% и составила 66,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».