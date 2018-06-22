Полиция в Ростове-на-Дону не помешала боксеру избить московского инженера

Московский инженер, которого в Ростове-на-Дону на глазах у полиции избил местный «спортивный авторитет», сам написал заявление в Следственный комитет и жалобу на бездействие полиции, сообщают СМИ.

На днях боксер Даниил Грицай и его друзья избили авиаинженера Несмелова с коллегами, которые приехали в город в командировку. Драка завязалась из-за замечания, которое инженеры сделали расшумевшимся ростовчанам. В ходе избиения Несмелову бросили в голову камень, передает «Инфо24».

Прибывшие на место полицейские поздоровались с нападавшими, после чего заявили администратору, что «их этот случай не касается», передают «Вести.ru».

«На место прибыл участковый. На его глазах нарушители порядка разбили стеклянную дверь отеля и эффектно появились в холле гостиницы, чтобы продолжить поучительную беседу с постояльцами» , – передает НТВ.

«После повторной попытки штурма гостиницы и избиения укрывшихся в номере инженеров стражи порядка все же задержали подозреваемых», – говорится в сообщении.

«К зданию подъехал экипаж ППС. Полицейские еще немного понаблюдали за выходками дебоширов, терпеливо подождали, пока те успокоятся, пообнимаются и продемонстрируют рельеф мышц», – сообщает НТВ.

Нападавших отпустили.

Более того, Грицай заявился в отделение травматологии и там угрожал потерпевшему.

Сотрудник гостиницы, в дверях которой произошла драка, Анатолий Прокопенко сообщил: «Я знаю, что он, говорят, тренирует начальника полиции, поэтому уходит от ответственности. Девочку они побили, ребра поломали – ему все сошло с рук. Он же, когда ворвался в гостиницу, он представлялся сотрудником полиции. Два года назад избили парня – думали, что убили его».

Сообщалось, что полиция не завела дела против Грицая и не взяла показания у пострадавшего.

Отметим, что видео избиения было снято Грицаем от первого лица. Видео опубликовано «Инфо24» в соцсети «ВКонтакте». Согласно закону о СМИ, ВЗГЛЯД не может опубликовать видео из-за нецензурной лексики.

Следователи проводят проверку инцидента.