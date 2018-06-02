Ученые нашли у человека еще один мозг

В организме человека находится «второй мозг», который располагается в кишечнике, выяснили австралийские ученые.

Энтеральная (кишечная) нервная система (ЭНС) состоит из нескольких миллионов нейронов, регулирующих работу желудочно-кишечного тракта. Система является периферийной и работает автономно от центральной (ЦНС), состоящей из головного и спинного мозга, передает РИА «Новости» со ссылкой на Science Alert.

«Это на самом деле сам себе мозг», – заявил профессор Университета Флиндерса Ник Спенсер.

Он добавил, что ЭНС можно назвать и «первым мозгом», поскольку эта система появилась раньше ЦНС в ходе эволюции.

Ученые проанализировали электрические импульсы в нейронах толстой кишки мышей и выяснили, что энтеральная нервная система синхронно задействует возбуждающие и тормозящие нейроны, которые провоцируют сокращение мышц в кишечнике.

Авторы исследования отмечают, что ранее науке было неизвестно, что миллионы клеток ЭНС одновременно генерируют электрические импульсы.

Ранее ученые нашли ген, отличающий человека от обезьян.