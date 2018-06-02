Звезда сериала «Шерлок» спас мужчину от хулиганов рядом с Бейкер-стрит

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный как исполнитель главной роли в сериале «Шерлок», спас курьера от нападения хулиганов в Лондоне.

Камбербэтч ехал с супругой в такси по Мэрилебон-роуд, когда увидел, что курьера, доставлявшего еду, избивают хулиганы, сообщает Sky News.

Актер вышел из машины и бросился на помощь мужчине; ему удалось оттолкнуть одного из нападавших, после чего злоумышленники сбежали.

Отмечается, что инцидент произошел неподалеку от Бейкер-стрит, где «проживал» Шерлок Холмс.

Водитель такси, с которым ехал Камбербэтч, охарактеризовал поступок актера как «мужественный, храбрый и бескорыстный».

Бенедикт Камбербэтч является известным британским актером театра, кино и телевидения, лауреатом множества наград, номинантом на премию «Оскар».

Наиболее известен как исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале BBC «Шерлок», журналиста Джулиана Ассанжа в биографическом триллере «Пятая власть» и математика Алана Тьюринга в драме «Игра в имитацию».