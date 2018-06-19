Индекс Мосбиржи впервые с апреля опустился ниже 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи в ходе торгов во вторник уменьшился на 1,12% и составил 2197,7 пункта, опустившись ниже 2200 пунктов впервые с 18 апреля.

Индекс РТС по состоянию на 12.52 мск снизился на 1,82% и составил 1080,6 пункта, передает ТАСС.