Дебошира с ножом задержали на входе в храм в Петербурге

Правоохранители Петербурга задержали мужчину, который пытался ворваться с ножом в Чесменскую церковь Северной столицы, сообщил источник в администрации Московского района города.

Инцидент произошел 16 июня около 15.00 мск, передает РИА «Новости». Молодой человек, предположительно с признаками алкогольного опьянения, зашел в церковь и ударил ножом охранника, попытавшегося его остановить.

Позднее злоумышленника задержали прибывшие на место происшествия полицейские. По факту случившегося заведено уголовное дело.