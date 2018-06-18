Песков подтвердил приезд представителей Японии на ЧМ в Россию

Представители Японии приедут в Россию на некоторые матчи чемпионата мира по футболу, чтобы поддержать свою команду, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Планируется приезд японских представителей на некоторые матчи. Здесь уже должна японская сторона объявить об этом, не нам все-таки это делать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее некоторые СМИ сообщили, что принцесса Японии Хисако Такамадо может приехать в Саранск, чтобы поддержать команду своей страны в матче с командой Колумбии.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.