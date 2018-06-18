В новый список ВОЗ попали более 55 тыс. заболеваний

Более 55 тыс. болезней, травм и расстройств, включая игровую зависимость, включены в опубликованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11).

Как рассказали в организации, МКБ-11 является основой «для определения тенденций и статистики в глобальном масштабе», а также представляет собой международный стандарт для докладов о болезнях, передает ТАСС.

Классификация содержит «более 55 тыс. уникальных кодов для травм, болезней и причин смерти».

МКБ-11, разрабатывавшийся более десяти лет, впервые полностью электронная. Среди новшеств отмечается также появление в документе главы о традиционной медицине и также включение видео- и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.

Нынешнее издание МКБ будет представлено на утверждение Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года и вступит в силу с 1 января 2022 года.