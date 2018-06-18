Сеул выразил надежду на окончание Корейской войны в 2018 году

Власти Южной Кореи надеются в 2018 году формально закончить Корейскую войну 1950–1953 годов, заявила глава МИД страны Кан Ген Хва.

«Стремиться в этом году – цель нашего правительства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап» слова Кан Ген Хва.

Формально война в Корее еще не окончена, так как ее активная фаза была прекращена подписанием перемирия.

До последнего момента все попытки КНДР добиться от США подписания договора о мире в Вашингтоне.

Напомним, на первой в истории американо-северокорейской встрече на высшем уровне в Сингапуре 12 июня президент США Дональд Трамп заявил о стремлении как можно быстрее прекратить состояние войны с КНДР, в котором формально находятся страны.