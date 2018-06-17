Воздушный шар с людьми рухнул в Германии

В результате крушения воздушного шара недалеко от города Варендорф на западе Германии пострадали шесть человек, сообщили в городской полиции.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу в 20.55 по местному времени (21.55 мск) во время сильного дождя. Порыв ветра подхватил шар, и он упал на поле с высоты 10 метров, передает РИА «Новости».

В корзине находились шестеро, трое из них серьезно пострадали, а у троих – легкие травмы. Одного человека доставили в госпиталь на вертолете.

Точные обстоятельства и причины аварии выясняются.

Напомним, в январе в результате падения воздушного шара в Луксоре на юге Египта погиб один американский турист, еще семь человек пострадали. В феврале 2013 года в Египте воздушный шар загорелся и рухнул с высоты около 300 метров, погибли 19 человек, из них один египтянин и 18 иностранных туристов. Похожий случай произошел в марте того же года в Камбодже.