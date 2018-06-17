Хорватия победила Нигерию на ЧМ по футболу

В матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Хорватии обыграла Нигерию.

Матч прошел в Калининграде. Хорватия выиграла у Нигерии 2:0 и возглавила группу D, пишет Sports.ru.

При этом в первом тайме защитник африканцев Огенекаро Этебо срезал мяч в свои ворота. Второй мяч в ворота Нигерии с пенальти забил Лука Модрич, пишет «Спорт-Экспресс».