США обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе

Взгляд
16 июня, суббота  |  Последнее обновление — 20:00  |  vz.ru
Разделы

Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
Перейти а раздел…

План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность будущих подобных поездок. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
Перейти а раздел…

Говорухин, которого мы потеряли

Коллеги Станислава Говорухина назвали его «стопроцентным человеком»Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Станислав Говорухин обладал удивительным даром – для каждого нового поколения зрителей он умел снять фильм, который становился «главным». Сложно найти человека, не смотревшего в свое время говорухинские фильмы «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». И, в отличие от многих политиков, Говорухин не только знал, как нельзя, но и мог сказать, как надо. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Латвия боится обнародования архивов КГБ

В отличие от Литвы, архив КГБ в Латвии сохранился. Но контрразведка боится его обнародоватьФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии прекратила работу так называемая Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР, порекомендовав опубликовать предмет своего исследования – архивы, содержащие списки сотрудников и агентуры. Однако руководство страны не спешит этого делать. Почему? И что за материалы изучала эта комиссия в течение двадцати лет?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Пока Украину не возглавит представитель ЛГБТ, ничего не получится

Захар Прилепин, писатель
Им и Майдан устроили, и АТО, революцию гидности, небесную сотню, новых людей в правительстве, безвиз, европейские стандарты, Муждабаева подарили, Бабченко. А они не желают гей-парада. Нужна какая-то акция солидарности. Подробности...

Как сделать русский языком глобального общения

Антон Крылов, журналист
Нежелание и неспособность человечества говорить на одном языке вообще очень сложно объяснить чем-то ещё, кроме Божественного промысла. Про Вавилонскую башню ведь все помнят? Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Немецкие футбольные комментаторы стали народным посмешищем

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Западные телеканалы вынуждены проявлять изобретательность, чтобы качественно освещать спортивное мероприятие огромного масштаба, но так, чтобы не допустить улучшения имиджа России Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...

      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Такси сбило восемь пешеходов на переходе в центре Москвы
          Минтруд сказал, кого коснется увеличение пенсий с 2019 годаЛондон ответил «отпиской» на возмущение МосквыРоссия продала половину имевшихся у нее казначейских бумаг СШААмериканские вертолеты в Афганистане признали хуже российских Ми-17
          Трамп прокомментировал ставшее мемом фото с Меркель Ведущее химпредприятие Украины остановило работу из-за дороговизны газаНа ЧМ в России появился раздражающий аналог «вувузелы»Брат и сестра на Украине снимали порно со своей четырехлетней дочерью
          На ЧМ по футболу в России впервые в истории использовали VARРоссийский фотограф рассказал об обмане британского таблоидаВрачи Татарстана поставили на ноги выводившую Роналду на поле девочку-инвалидаNI рассказал о последней провокации НАТО по отношению к России

          Главная тема


          План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

          текст резолюции


          Бельгия захотела использовать ЧМ по футболу для нападок на Россию

          «эффект колеи»


          В конгрессе спрогнозировали взрыв «долговой бомбы» США

          разогрев в парке


          Сотни исландцев прокричали «Ху» у стен Кремля (видео)

          «мы должны»


          Киев поставил задачу «испортить России футбольный праздник»

          последнее место


          Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне

          Х-32 «Бекас»


          Украинские силовики вынудили самолет совершить посадку в Донбассе

          «идея мне нравится»


          Украинский генерал призвал превратить Крым в остров

          пятое поколение


          Названа неприятная для России причина отказа Индии от Су-57

          «наш Клинт Иствуд»


          Егор Холмогоров: «Мемы» говорухинских фильмов определили мировоззрение нескольких поколений

          Раскол Украины


          Денис Селезнев: Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат

          «испытание медными трубами»


          Дмитрий Пугаченко: Оппоненты Черчесова заговорили о низком уровне Саудовской Аравии

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          США обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе

          16 июня 2018, 19:28

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия якобы открыла «предупредительную стрельбу» близ села Пикузы в Донбассе; американская сторона при этом не привела никаких доказательств своих обвинений.

          Науэрт сделала в своем Twitter репост отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в котором говорилось о том, что шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами 14 июня в районе села Пикузы в 23 километрах от Мариуполя. В отчете сказано, что наблюдатели вышли из машины, когда услышали выстрелы в воздух и увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова.

          Представитель Госдепартамента заявила, что из огнестрельного оружия якобы стреляли «подчиненные России военные». «Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину», – заявила она.

          Науэрт, однако, не привела никаких доказательств того, чтобы участники инцидента будто бы как-либо связаны с Россией.

          Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

          Добавим также, в ответ на вопрос о том, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе, президент России Владимир Путин выражал надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............