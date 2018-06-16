США обвинили Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе

Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Россия якобы открыла «предупредительную стрельбу» близ села Пикузы в Донбассе; американская сторона при этом не привела никаких доказательств своих обвинений.

Науэрт сделала в своем Twitter репост отчета Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, в котором говорилось о том, что шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами 14 июня в районе села Пикузы в 23 километрах от Мариуполя. В отчете сказано, что наблюдатели вышли из машины, когда услышали выстрелы в воздух и увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова.

Представитель Госдепартамента заявила, что из огнестрельного оружия якобы стреляли «подчиненные России военные». «Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину», – заявила она.

Науэрт, однако, не привела никаких доказательств того, чтобы участники инцидента будто бы как-либо связаны с Россией.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечают, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

Добавим также, в ответ на вопрос о том, что украинская армия может воспользоваться чемпионатом мира по футболу и начать активные боевые действия на Донбассе, президент России Владимир Путин выражал надежду, что до таких провокаций дело не дойдет. Если же это случится, то, с точки зрения президента, это «будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом».