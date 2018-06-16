Собчак рассказала о не вошедших в «Дело Собчака» фрагментах интервью с Путиным

В документальную картину «Дело Собчака» не вошли фрагменты с некоторыми ответами президента Владимира Путина, они будут опубликованы позже, заявила Ксения Собчак на пресс-конференции в Екатеринбурге.

«Он, безусловно, ответил на вопрос о европейских ценностях и почему мы не идем путем Собчака», – приводит ее слова РИА «Новости».

Собчак отметила, что Путина «в тупик этими вопросами не поставишь». По ее словам, ответы, не попавшие в картину и полученные во время интервью, будут опубликованы позже.

В фильме «Дело Собчака», вышедшем 12 июня, рассказывается о жизни и карьере первого мэра Санкт-Петербурга – Анатолия Собчака. Спустя 18 лет после смерти отца Ксения Собчак попыталась разобраться в его политической судьбе. Кроме Владимира Путина в фильме приняли участие Дмитрий Медведев, Виктор Золотов, Алексей Кудрин, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Татьяна Юмашева, Людмила Нарусова.