Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что «этот светлый праздник широко отмечают по всей стране как в религиозных общинах, так и в кругу родных и близких», следует из сообщения на сайте Кремля.

«Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения. Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира. И конечно, важно, что к обычаям и традициям предков приобщается молодежь», – заявил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что «такая большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки».

Также верующих мусульман поздравил верховный муфтий России Талгат Таджуддин во время проповеди в мечети Ляля-Тюльпан в Уфе, передает ТАСС.

«Целый месяц мы ревностно соблюдали пост, проникнутые глубоким осознанием того, что это четвертый и важнейший столп ислама, и его установление предписано нам самим Создателем в священном Коране. И поэтому соблюдение поста есть великая честь и достоинство для каждого искренне верующего человека», – сказал муфтий.

Он подчеркнул, что соблюдение поста является не только голоданием, но и побудительной причиной «для активного пробуждения добрых чувств, сострадания и милосердия к ближнему».

«Несомненно, все это должно проявляться через добрые дела, бескорыстную помощь всем, кто нуждается в ней», – отметил Таджуддин.

После окончания месяца Рамазан каждый мусульманин должен раздать фитр-садака, то есть очистительную милостыню, равную как минимум дневному пропитанию человека, добавил Таджуддин.

Также духовный лидер мусульман призвал «остерегаться всего дурного», в частности спиртного, наркотиков, азартных игр, посягательств на чужое, зависти, обмана.

«Мы должны, прежде всего, удержать нашу молодежь от этих напастей, постараться воспитывать своих детей и внуков прилежными и старательными, благовоспитанными и уверовавшими в бога, дабы не забыли они нас в своих молитвах и были полезны людям, верны родине. Чтобы такие извечные понятия как доброта, милосердие, сострадание и любовь к отчизне стали основой жизни для последующих поколений», – сказал Таджуддин.

Муфтий также обратил внимание на то, что даже в благословенные дни праздника мусульмане России не могут забыть о страшных трагедиях в мире, в особенности о происходящем на Ближнем Востоке – в Сирии и Палестине.

«Они омрачают нашу жизнь болью и горем, тревогой и состраданием отзываются в наших сердцах. Мы молим Всевышнего творца о скорейшем восстановлении мира, взаимопонимания и стабильности в этих многострадальных регионах, где наша страна вносит достойный вклад в укрепление мира и стабильности, действенного отпора вероломным силам международного терроризма», – сказал он.

Ураза-байрам – праздник разговения; в этот день заканчивается пост, который мусульмане соблюдают на протяжении священного месяца Рамазан.

Праздник официально является нерабочим днем в республиках с преимущественным исламским населением: Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чеченская Республика. По последним оценкам, в России проживает около 20 млн мусульман.