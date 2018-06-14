Президент Парагвая передал Путину ордена российских офицеров

Избранный президент Парагвая Марио Бенитес передал президенту России Владимиру Путину ордена российских офицеров, погибших в ходе Чакской войны.

«В память об этих событиях мы хотели бы вручить вам подарки. Это ордена, которые принадлежали офицерам, участвовавшим в Чакской войне, кроме того, это статуя, которая весит 7 кг, и она сделана из пуль, которые были использованы в этих сражениях», – сказал Бенитес на встрече с Путиным в Кремле, передает ТАСС.

Чакская война между Парагваем и Боливией шла в 1932-1935 годы из-за спорной территории Чако-Бореаль, где были обнаружены запасы нефти. Бенитес отметил, что народ испытывает «огромную благодарность» к российским офицерам за «героизм и самоотверженность».

Путин поблагодарил Бенитеса за подарок, передает РИА «Новости».

«Я благодарю вас за знак внимания, о котором вы сейчас сказали. И за ордена офицеров. Все это, безусловно, найдет свое достойное место. Мы обязательно посоветуемся с представителями нашей общественности. Это, действительно, очень знаковая вещь, которая говорит о нашей близости, и память о таких людях, безусловна, должна быть сохранена», – сказал он.

Путин также поздравил Бенитеса с избранием на должность президента республики, поблагодарил его за теплый прием патриарха Кирилла, который ранее посещал эту страну. Он предложил также обсудить различные варианты развития отношений.