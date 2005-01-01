Литва увидела угрозу нацбезопасности в произведенных в России радиолокаторах

Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) Литвы решает, что делать с произведенными в России и используемыми авиадиспетчерским предприятием Oro navigacija радиолокаторами, которые «не согласуется с интересами» национальной безопасности республики.

КНБО по итогам расследования незаконного влияния групп интересов отметил, что произведенные российским предприятием «Северный завод» радиолокаторы «Урал» установлены в аэропортах Вильнюса, Каунаса и Паланги, а на принятие решения об их установке, якобы оказали влияние связи бывшего руководства Oro navigacija с производителями небезопасного оборудования.

По словам директора Oro navigacija Миндаугаса Густайтиса, сейчас компания решает, что делать с радиолокаторами. «Мы сейчас анализируем определенные варианты замены (радиолокаторов) ... Сейчас я бы не хотел конкретизировать», – сказал он, передает Delfi.

По сообщению Oro navigacia, один радиолокатор стоит 3-5 млн евро. Менять их пришлось бы в трех аэропортах. «Согласно предварительному исследованию рынка, один новый первичный радиолокатор стоит около 3 млн евро, первичный вместе со вторничным – около 5 млн евро. В мире есть около 10 известных поставщиков этого оборудования, из которых в Европе около 3-4», – сообщила компания.

На объявленном в 2004 году конкурсе на закупку радиолокационного оборудования победила испанская компания Indra sistemas. Ее партнером в реализации проекта была зарегистрированная в Финляндии компания российского капитала NRPL, которая поставила и установила первичные радиолокаторы «Урал» и в 2017 году предоставила услуги по их ремонту.