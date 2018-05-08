Юрия Томошевского решено кремировать в Германии

Главный режиссер государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, заслуженный деятель искусств Юрий Томошевский, погибший в Германии в результате несчастного случая, будет кремирован в этой стране, после чего урну с прахом доставят в Петербург, где пройдут прощание и похороны.

«Сейчас в Германии оформляются все необходимые документы, после чего там пройдет кремация. Затем урну доставят в Петербург. Как только мы узнаем, когда это произойдет, мы об этом сразу же сообщим», – передает ТАСС слова дочери режиссера Серафимы Томошевской.

По ее словам, Томошевский выезжал в Германию к родственникам, «это была частная поездка, и в результате трагического несчастного случая он погиб».

В 1987 году при поддержке Георгия Товстоногова Томошевский открыл в подвальном помещении в центре Ленинграда театр «Приют комедианта», долгие годы он был его худруком.

С 2006 года Томашевский был главным режиссером государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества, также с 2013 года возглавлял Романтический театр своего имени.

Напомним, заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Юрий Томошевский, который основал театр «Приют комедианта» в Петербурге, трагически погиб 5 мая в результате несчастного случая.