Песков пояснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравил с 9 мая граждан, но не главу Украины.

Традиционное поздравление Путина лидерам стран бывшего СССР в честь 9 мая было адресовано не президенту Украины, а гражданам из-за отношения к войне в Донбассе, передает ТАСС.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», – сказал Песков.

Ранее во вторник президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.