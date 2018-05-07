Во Франции почтили память погибших во Второй мировой войне красноармейцев

В преддверии Дня Победы над фашизмом дипломаты из России, Сербии и некоторых стран СНГ на мемориальном кладбище в городе Нуайе-Сен-Мартен почтили память не вернувшихся домой из Франции советских военных.

Как передает РИА «Новости», у памятника «Цветы России» собралось несколько сотен человек: французы, россияне, граждане стран СНГ, военные и гражданские, взрослые и дети.

Участие в церемонии приняли дипломаты из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вместе с дипломатами и военными венки к памятнику возложили представители местных властей и представители группы дружбы «Россия-Франция».

«Для нас эта Победа является, как у нас говорят, праздником со слезами на глазах. В Советском Союзе в годы той страшной войны погибло порядка 27 млн человек. И тогда это был единый советский народ, который смог победить в той войне», – отметил посол России во Франции Алексей Мешков.

По его словам «для всех нас лежащие в этой земле люди – наши защитники, не важно, какой национальности – те, кто защищал наши народы».

Мемориальное кладбище в городке Нуайе-Сен-Мартен департамента Уаза, на котором захоронены более 4,6 тыс. советских воинов, основали в конце 1970-х годов, когда СССР решил перезахоронить в одном месте останки военнослужащих, находящиеся в разных городах Франции.