Путин прибыл на церемонию инаугурации

Владимир Путин прибыл в Большой Кремлевский дворец, где пройдет торжественная церемония инаугурации президента.

Церемония назначена на 12.00 мск. С 2000 года церемония вступления в должность проходит в парадных залах Большого Кремлевского дворца: Андреевском, Александровском и Георгиевском.

На инаугурации в обязательном порядке присутствуют члены кабмина, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие представители власти.

Трансляцию ведет телеканал RT.