Гробницу Тутанхамона решили оставить в покое

Власти Египта отказались признавать существование секретной комнаты в гробнице Тутанхамона и прекратили ее поиски.

Как сообщает Би-би-си, поиски начались в 2016 году после исследования британского археолога Николаса Ривза, якобы обнаружевшего следы существования прохода, спрятанного под штукатуркой.

Специалисты из Туринского университета провели сканирование гробницы Тутанхамона и не выявили следов секретного помещения. Власти Египта признали результат их работы и отказались от дальнейших поисков, передает «Интерфакс».

Напомним, накануне сообщалось, что итальянские ученые в ходе третьего по счету исследования гробницы фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора не смогли подтвердить наличие потайных комнат, прилегающих к его усыпальнице.