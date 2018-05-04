Возведение мемориала жертвам коммунизма началось в Таллине

На холме Маарьямяги в Таллине заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма «Путь».

Мемориал, посвященный памяти погибших в результате действий коммунистического режима, будет построен к осени нынешнего года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал эстонского телерадиовещания ERR.

Мемориал займет около 30 тыс. кв. метров. Стоимость строительство достигнет 8 млн евро.

Отмечается, что проект мемориала был выбран на конкурсе, в котором участвовало 12 работ. Победителем стало архитектурное бюро JVR OU.

Предполагается, что это будет черный коридор, символизирующий безжалостную систему. На стенах разместят таблички с именами жертв или пустые. Коридор будет вести на площадь, где установят прямоугольный темный камень для проведения церемоний. Бетонный пол на площади разрисуют в виде дощатого пола. Вокруг посадят яблоневый сад, что должно символизировать мечты и тоску по дому.

В августе 2015 года представители Минюстов Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии выступили с совместным заявлением о необходимости расследовать «преступления коммунизма» и создания для этого специального международного суда.

В июле 2009 года на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ была принята резолюция с осуждением преступлений нацизма и сталинизма, называющая их двумя мощнейшими тоталитарными режимами, во время которых происходили геноцид и преступления против человечества. Российская делегация назвала этот шаг «надругательством над историей».

Идея поставить памятник «жертвам коммунизма» появилась в 2007 году. Тогда предлагалось установить монумент на холме Тынисмяги, где до этого стоял памятник Воину-освободителю.